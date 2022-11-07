Дзюба чудовищно ошибся с клубом. Он вообще что-то обсуждал, кроме денег?

Артём Дзюба ушёл из «Адана Демирспор» всего через два с половиной месяца после того, как подписал контракт с турецким клубом. Возможно, на этом европейская карьера экс-капитана сборной России закончилась. Когда-то мы всерьёз обсуждали, смог бы Дзюба потянуть «Тоттенхэм», в который его, по легенде, звал Жозе Моуринью, а теперь – вот так.

Скорее всего, Дзюба и «Адана» не подошли друг другу по нескольким причинам. Артём был недоволен тем, как клуб исполняет финансовые обязательства. По информации Sport24, россиянину до сих пор не выплатили зарплату за сентябрь и октябрь – стороны подписали договор, по которому наш нападающий получит эти деньги в январе-феврале 2023 года. В «Адане» же, понятное дело, нервничали из-за того, что игрок с большой зарплатой не приносит пользы на футбольном поле.

А какие претензии предъявишь главному тренеру Винченцо Монтелле, если он даёт результат? Команда идёт в лидерах Суперлиги, а был момент, когда она и вовсе возглавляла таблицу чемпионата Турции. Экс-нападающий сборной Италии своим авторитетом задавил в Адане даже Марио Балотелли, что уж говорить о российском легионере.

Кажется, Дзюба, в отличие от Магомеда Оздоева, сильно ошибся с выбором клуба в Турции. Видимо, рассматривая варианты только в Европе, экс-капитан сборной России в остальном исходил лишь из одного фактора – финансовых условий. Где больше дали, туда и пошёл. Странно, ведь жизнь должна была научить центрфорварда: самое важное для него – попасть к тренеру, который будет строить игру команды вокруг Артёма и на его сильных качествах. Это обязательное условие для успеха Дзюбы.

Андре Виллаш-Боаш, Мирча Луческу, Миодраг Божович, Валерий Непомнящий, Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов и Сергей Семак в первые годы своей тренерской карьеры в «Зените» эффективно использовали столь нестандартное футбольное оружие, как двухметровый форвард. А вот Роберто Манчини, Курбан Бердыев, Фабио Капелло, Валерий Карпин и Унаи Эмери ставили игру, в которую Дзюба не вписывался. Теперь в этом списке нелюбимых игроком фигур и Монтелла.

С первого же матча при взгляде на то, как играет «Адана» под руководством итальянца, подумалось: Дзюбе будет очень трудно найти себя в таком футболе. Интересно, Артём вообще обсуждал с главным тренером стиль команды, или для принятия решения о переходе ему оказалось достаточно стандартной фразы «рассчитываю на тебя как на игрока основы»? Принципы итальянца в атаке: скорость, скорость и ещё раз скорость. Когда «Адана» завладевает мячом, вингеры и форварды бегут за спины защитникам соперника, либо ожидая заброс, либо быстро продвигая мяч вперёд за счёт комбинирования. Много работы на рывках, меньше подготовленных постепенных атак. Разве это подходящий футбол для Дзюбы, тем более в его 34 года?

Экс-капитан сборной России наверняка пришёл к выводу, что чемпионат Турции сильнее РПЛ. По крайней мере, интенсивность повыше, больше переходов мяча – команды раскрываются и летят к чужой штрафной, в игре меньше пауз и спокойных отрезков, чтобы можно было перевести дух. В тактическом плане Суперлига выглядит простоватой. Может быть, кто-то скажет, что некоторые команды играют авантюрно. Но индивидуально сильных легионеров, звёздных имён там точно больше, нежели в РПЛ.

Дзюбе нужно было ехать в Турцию в межсезонье, чтобы хорошо подготовиться функционально и сыграться с партнёрами. Не исключено, что, экспериментируя и наигрывая что-то до старта сезона, Монтелла чуть-чуть подкорректировал бы стиль «Аданы» с учётом качеств российского легионера. Но Артём приехал в команду, которая уже играла в свой футбол, и итальянскому тренеру точно не имело смысла разрушать всё ради именитого новичка. В работе без мяча Дзюба выпадал – ни форма, ни возраст не позволяли нападающему быть по движению на уровне одноклубников. Да и привычки такой нет.

Артём Дзюба Фото: ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Бывший зенитовец сыграл за «Адану» всего пять матчей, в основе – три. Провёл на поле около 230 минут. Забил один гол, который, по сути, отнял у вингера Генри Оньекуру. Напомним, в дебютной игре за «Адану» с «Фенербахче» Дзюба фактически с линии переправил летевший в ворота мяч. Всего же за эти пять матчей, по данным InStat, Артём имел два голевых момента, нанёс три удара по воротам (два — в створ), отдал 48 передач с 75% точности, вступил в 49 единоборств (выиграл лишь 37% из них), допустил 29 потерь мяча, совершил одну обводку за четыре попытки, сделал два отбора, два перехвата и пять подборов мяча, а кроме того, трижды сфолил и заработал на себе один фол. С таким багажом Дзюба… возвращается в Россию?

У Артёма есть время, чтобы подумать над выбором нового клуба до открытия зимнего трансферного окна. Ошибиться нельзя, потому что следующая неудача, возможно, будет означать конец карьеры. Либо на центрфорварде поставят крест, либо он сам потеряет интерес к футболу. Дзюбу сватают в «Торпедо», появится в списке, конечно же, и «Рубин». Впрочем, почему бы не сделать ещё одну попытку в Турции? Россиянин не пригодился «Адане», но это не означает, что он не смог бы заиграть, например, в «Фатих Карагюмрюк» Оздоева. Хотя в этой специфической лиге ему будет непросто.

Вполне уместен вопрос: пострадал ли имидж российского футбола после неудачи Дзюбы в Европе? Поменяется ли как-то представление за границей о наших игроках? Всё же речь идёт о самой распиаренной звезде сборной России в последние годы. Если бы Артём уехал в топ-лигу сразу после ЧМ-2018 и проиграл конкуренцию там, то это наверняка отразилось бы на отношении к рынку РПЛ, хотя российские футболисты и без того невысоко котируются в Европе. Теперь же это личная история провала, она ни на что не повлияет, тем не менее жаль, что Дзюба – наш лучший бомбардир в Лиге чемпионов – заблудился в Европе.