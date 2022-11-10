Орлов рассказал, что извинился перед Чистяковым и «Ахматом»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что извинился перед защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым.
«Поражение в матче с «Ахматом» это хорошая встряска для «Зенита». Перед Димой Чистяковым и «Ахматом» я извинился. Та информация, которая пришла в клуб до начала матча, и которую я тоже учитывал, наложилась на такой ляп Димы в игре. Но как команда за него заступилась! Этот тот момент, который поможет сплотиться команде. С Чистяковым я не разговаривал. Я с ним вообще не знаком. Парень симпатичный. Конечно, у него есть немало недостатков, про которые я все время говорю. Он на прямых ногах, не идет на встречу атаке. У него есть футбольные пробелы. Но, в принципе, «Зенит» он устраивает, значит все в порядке», — приводит слова Орлова Sport24.
В матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) ошибка Чистякова привела к голу грозненцев. Ещё в первом тайме защитника заменил Данил Круговой. Позже было гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил об отстранении Чистякова от основной команды «Зенита», а вратари клуба Даниил Одоевский и Михаил Кержаков поддержали партнёра по команде.
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