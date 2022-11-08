Орлов высказался по поводу ситуации с Чистяковым

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу ситуации с защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым. Ранее появлялась информация, что клуб подозревает футболиста в намеренной плохой игре в матче с «Ахматом» (1:2). Сам Орлов сразу после встречи также раскритиковал Чистякова. До этого защитник заявлял, что ему не хватает игрового времени в «Зените».
«Когда игроки начинают публично говорить, что им чего-то не хватает в команде, — это что, вызов тренеру, вызов клубу? Но самое страшное другое. В этом матче он оказался несостоятельным.
Чистяков намеренно сыграл в матче с «Ахматом» плохо? Я не об этом говорил. Я говорил, потому что он оказался в этой ситуации. Восьмая минута матча — уже 0:1. Он несобран был, допустил грубейшую ошибку.
Я считаю, что такая встряска — это хорошо для игрока. Чтобы он понял, что играть за «Зенит» — это большая ответственность. Встряска в том, что так нельзя играть, выходя на поле за основной состав. И это не только ему. В последнее время выходят со скамейки Сутормин, Бакаев, Адамов, Ерохин и не усиливают игру. А был момент, когда они усиливали игру. Значит, они снизили требования к себе», — сказал Орлов на YouTube-канале «Такой футбол».
- 8 ноября 2022
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