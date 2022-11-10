Арбитр Филиппов рассказал забавную историю Логофета о Лобановском
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Арбитр Виктор Филиппов поделился интересной историей про Валерия Лобановского от Геннадия Логофета.
«Про игрока Лобановского прекрасную историю мне рассказывал Геннадий Логофет. Установка перед матчем с Киевом, Николай Петрович Старостин говорит: «Этот рыжий постоянно будет создавать неприятности на фланге. Геннадий, твоя задача — чтобы он вообще ничего не смог делать в твоей зоне». Логофет с юмором вспоминал: «Начался матч, а этот рыжий как начал накручивать меня — так я ему по обеим ногам как дал! Лобановский уставился: «Ген, ты чего?» А я ему шепчу: «Просьба: уйди на другой фланг и больше тут не появляйся». Так и не ушёл, но оба потом с улыбкой тот эпизод вспоминали», – приводит слова Филиппова Sport24.
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