Пике: стану ли я президентом «Барселоны»? Пока не думаю об этом

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике, недавно объявивший о завершении профессиональной карьеры, высказался о борьбе за пост президента в каталонском клубе.
«Стану ли я президентом «Барселоны»? Пока не думаю об этом. У меня сейчас много других дел. Но я хотел бы помочь клубу всей своей жизни, чем смогу», – цитирует 35-летнего футболиста Barca Universal.
В данный момент пост президента сине-гранатовых занимает Жоан Лапорта. Следующие выборы пройдут в 2025 году.
Пике провёл за «Барселону» 616 официальных встреч во всех соревнованиях и забил 53 гола. С каталонцами он трижды выигрывал Лигу чемпионов, восемь раз становился чемпионом Примеры, семь раз выигрывал Кубок Испании, шесть раз – Суперкубок страны. Также в коллекции Жерара три Суперкубка УЕФА и три трофея Клубного чемпионата мира.
«Осасуна» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига — 2022/2023. 14-й тур:
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