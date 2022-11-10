Зотов: однажды Сёмин заменил меня из-за неправильно подобранных шипов на бутсах

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился воспоминаниями о провальном дебюте за «Локомотив». Футболист рассказал, что неправильно подобрал бутсы и постоянно поскальзывался, в результате чего Юрий Сёмин заменил игрока в перерыве дебютного матча.

«Сёмин в меня поверил? Можно сказать и так. Он мне дал шанс — моя первая игра в РПЛ с ЦСКА. Я не подобрал шипы, а Сёмин ненавидит, когда люди выходят в 13‑шиповых бутсах и поскальзываются. Я два или три раза поскользнулся, один раз из этого получился очень острый момент у наших ворот. В перерыве он пришёл, посмотрел на мои бутсы, кинул их со словами: «Блин, как вы подбираете бутсы, что это такое?!» И меня поменял», — приводит слова Зотова «Матч ТВ».

Напомним, Георгий Зотов — воспитанник новосибирского футбола. В «Локомотиве» он начинал свою профессиональную карьеру. Позже выступал за «Кубань», «Крылья Советов», «Оренбург», «Рубин» и ряд других команд.