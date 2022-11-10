«Я на луне от счастья за него». Клопп — о голкипере «Ливерпуля» Келлехере

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре голкипера Кивина Келлехера в матче третьего раунда Кубка английской лиги с «Дерби Каунти» (0:0, 3:2 по пенальти). Вратарь отбил три пенальти в послематчевой серии.

«Не могу вспомнить другие сейвы, но, конечно, они тоже были хороши. Сегодня у них было три действительно хороших пенальти, все они попали в угол, так что непохоже, что это плохие удары, что соперники неправильно били или немного поскользнулись. Нет, они были действительно хороши, и он всё равно спас, так что это очень важно.



Сейчас у него был не самый лучший сезон, потому что он вернулся из отпуска и получил травму, потребовалось очень много времени, чтобы вернуть его к тренировкам. Тренеры вратарей проделывают невероятную работу, я почти уверен, что он сказал бы то же самое. Вратарь, которого они разработали, — современный вратарь: спокойный, может играть в футбол и вдобавок к этому может ловить мячи и выбивать их очень хорошо. Я на луне от счастья за него, что он в такой ситуации. Когда видишь его, этого очень невозмутимого мальчика, он едва улыбается, но, когда он улыбается, знаешь, что это много значит для него, так что это действительно круто», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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