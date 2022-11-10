«Саутгемптон» определился с новым главным тренером

Новым главным тренером «Саутгемптона» станет Натан Джонс. О его назначении на пост в скором времени сообщат официально. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

В данный момент Джонс возглавляет клуб «Лутон Таун». Ранее он работал в «Брайтоне». До этого «святых» возглавлял Ральф Хазенхюттль. Последним матчем «Саутгемптона» под руководством Хазенхюттля стала домашняя игра с «Ньюкаслом», в котором «святые» потерпели разгромное поражение со счётом 1:4.

На протяжении карьеры игрока Натан выступал за английские клубы «Саутенд Юнайтед», «Скарборо», «Йовил Таун» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить английский клуб в случае увольнения Хазенхюттля.