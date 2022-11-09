Защитник «Челси» Рис Джеймс не сыграет на чемпионате мира — 2022 по решению Саутгейта

Крайний защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс не сыграет на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает The Sun.
По информации источника, Джеймс прошёл обследование, по результатам которого рассчитывал, что сможет полностью восстановиться и играть уже к началу декабря, что позволило бы англичанину сыграть за сборную в плей-офф чемпионата мира, если бы сборная Англии вышла из группы.
Однако главный тренер сборной Гарет Саутгейт позвонил Джеймсу и сообщил, что не будет включать футболиста в заявку команды на турнир. Своё решение наставник англичан аргументировал тем, что не может рисковать здоровьем защитника «Челси».
Джеймс получил травму колена в игре Лиги чемпионов с «Миланом» 11 октября (2:0). В текущем сезоне защитник сыграл в 11 матчах за лондонский клуб, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи.
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