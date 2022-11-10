Ондуа: хорошо, что могу представлять российский народ на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, у которого есть российское гражданство, прокомментировал своё попадание в заявку национальной команды на чемпионат мира — 2022 в Катаре. По словам футболиста, он будет рад представлять российский народ на большом международном турнире.

«В первую очередь я буду представлять сборную Камеруна. Но я всегда говорю открыто: Россия — мой дом, у меня есть российский документ. И это тоже хорошо, что могу представлять российский народ на таком большом турнире», — приводит слова Ондуа «РБ Спорт».

Напомним, Гаэль Ондуа — уроженец Камеруна, который большую часть жизни провёл в России. Он выступал за «Анжи», а сейчас играет за немецкий «Ганновер».

Сборная Камеруна попала на чемпионате мира — 2022 в одну группу с национальными командами Бразилии, Сербии и Швейцарии.