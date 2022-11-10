Ондуа: хорошо, что могу представлять российский народ на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, у которого есть российское гражданство, прокомментировал своё попадание в заявку национальной команды на чемпионат мира — 2022 в Катаре. По словам футболиста, он будет рад представлять российский народ на большом международном турнире.
«В первую очередь я буду представлять сборную Камеруна. Но я всегда говорю открыто: Россия — мой дом, у меня есть российский документ. И это тоже хорошо, что могу представлять российский народ на таком большом турнире», — приводит слова Ондуа «РБ Спорт».
Напомним, Гаэль Ондуа — уроженец Камеруна, который большую часть жизни провёл в России. Он выступал за «Анжи», а сейчас играет за немецкий «Ганновер».
Сборная Камеруна попала на чемпионате мира — 2022 в одну группу с национальными командами Бразилии, Сербии и Швейцарии.
- 10 ноября 2022
-
11:54
-
11:42
-
11:30
-
11:24
-
11:22
-
11:11
-
11:07
-
11:04
-
11:02
-
10:54
-
10:37
-
10:35
-
10:17
-
10:07
-
09:58
-
09:54
-
09:49
-
09:47
-
09:37
-
09:35
-
09:28
-
09:07
-
09:05
-
08:51
-
08:44
-
08:35
-
08:30
-
07:47
-
07:41
-
07:23
-
07:19
-
06:48
-
06:29
-
05:43
-
05:43