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Агент Сычевого прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» и «Торпедо»

Агент Сычевого прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» и «Торпедо»
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Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Краснодара» и «Торпедо».

«Сычевым интересуются «Краснодар» и «Торпедо»? Какой смысл подтверждать или опровергать это? Владимир переподписал контракт с «Оренбургом». Наверное, к кандидату в сборную России, не играющему в топ-5 команд нашего чемпионата, всегда есть интерес. От интереса до перехода очень большая дорожка», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

26-летний Сычевой в нынешнем сезоне стал автором 13 голов и двух результативных передач в 16 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Футболист получил вызов в сборную России на ноябрьский сбор, в рамках которого наша национальная команда встретится с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).

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