Валерий Масалитин объяснил, в каком случае перестанет смотреть матч Таджикистан — Россия
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящей товарищеской игре национальной команды России со сборной Таджикистана.
«Если матч Таджикистан — Россия будет интересным, то обязательно буду смотреть. Но если игра будет такой же, как с Киргизией, то перестану и до конца смотреть не буду. Сейчас такая ситуация в стране, да ещё и на эти мучения на поле смотреть… Всё будет зависеть от качества игры», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, матч между сборными России и Таджикистана состоится в четверг, 17 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. В прошлой игре команда Валерия Карпина победила Киргизию (2:1).
Сборная России проводит тренировку в рамках учебного сбора:
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