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Анзор Кавазашвили рассказал, за что стоит уважать Массимо Карреру

Анзор Кавазашвили рассказал, за что стоит уважать Массимо Карреру
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил тренерский талант экс главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

«Приветствую иностранцев, изъявляющих желание работать в России при всей дискриминации европейских политиков. Молодец, Каррера! Тем более у него есть багаж, который называется успех. Если кто-то из руководителей футбольных клубов захочет пригласить Карреру, то ради бога! Никто не возражает. Но из-за санкций стоит придерживаться мнения, что нужно привлекать только российских футболистов и тренеров. Два или три года нам никто не даст участвовать в еврокубках.

Слова про «Зенит» и ЦСКА? Какая нам разница, куда его пригласят? То, что он даёт согласие на работу в нашей стране, — это плюс. Только за это можно уважать. Человек положительно относится к России! Помнит добро! В «Спартаке» к нему хорошо относились», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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