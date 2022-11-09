Анзор Кавазашвили рассказал, за что стоит уважать Массимо Карреру

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил тренерский талант экс главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
«Приветствую иностранцев, изъявляющих желание работать в России при всей дискриминации европейских политиков. Молодец, Каррера! Тем более у него есть багаж, который называется успех. Если кто-то из руководителей футбольных клубов захочет пригласить Карреру, то ради бога! Никто не возражает. Но из-за санкций стоит придерживаться мнения, что нужно привлекать только российских футболистов и тренеров. Два или три года нам никто не даст участвовать в еврокубках.
Слова про «Зенит» и ЦСКА? Какая нам разница, куда его пригласят? То, что он даёт согласие на работу в нашей стране, — это плюс. Только за это можно уважать. Человек положительно относится к России! Помнит добро! В «Спартаке» к нему хорошо относились», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 9 ноября 2022
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