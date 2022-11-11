Норвежский журналист: Хайкин мечтает сыграть в Лиге чемпионов. В Россию он не собирается

Ян Петтер Сальтведт, журналист норвежского NRK, высказался о будущем российского вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина, у которого в конце 2022 года истекает контракт с клубом. Ранее гендиректор «Будё-Глимт» Фродо Томассон рассказал, что голкипером интересуются российские клубы, но официальных предложений с их стороны не было.



«В «Будё-Глимт» расстроены уходом Хайкина. Он был безумно последовательным и надёжным во время своего пребывания в клубе, являлся частью их величайших успехов в Европе. Никита был верен «Будё». Но все знали, что он хочет себе новый вызов и перейти в другую команду, когда истечет срок его контракта. Уход Хайкина из «Будё» – это не бред и не чепуха.



Генеральный директор «Буде-Глимта» Томассен недавно заявлял, что Хайкиным интересовались клубы из России, но норвежские спортивные СМИ в курсе, что Никита не собирается возвращаться в Россию. Ему нужна игра в еврокубках, особенно Хайкин мечтает сыграть в Лиге чемпионов, поэтому он должен выбирать варианты с другими европейскими лигами. Он может стать основным вратарём в клубе из топ-5 лиг Европы», – приводит слова Сальтведта Sport24.

Новость по теме Гендиректор «Будё-Глимт»: знаю, что Хайкиным интересовались в России

Болельщики «Будё-Глимт» попрощались с Хайкиным