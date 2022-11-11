Корнаухов: Головин — звезда и лидер «Монако». Его сдерживают только травмы
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Бывший российский футболист Олег Корнаухов высказал мнение о полузащитнике «Монако» Александре Головине.
«У Головина высокий потенциал. Единственное, что его сдерживает и мешает — это количество травм, которые не дают ему играть полноценные сезоны. Как только у него будет возможность отыграть весь сезон, играя без замен, тогда можно будет говорить, что «Монако» он перерос.
Если топовые клубы увидят, что Саша может быть лидером на постоянной основе, а не только когда выходит на поле, можно будет говорить, что он способен выйти на новую ступень. Головин — звезда «Монако», лидер команды. Не сомневаюсь, что он может выйти на другой уровень», — сказал Корнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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