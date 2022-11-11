Хомуха: причина, почему Головин ещё в «Монако» — отсутствие адекватного предложения
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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о прогрессе российского полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Головин перерос «Монако»? Это обывательский взгляд. Клуб, который вложил в него большую сумму, хочет получить прибыль с его продажи. Возможно, Саша перерос «Монако» и ему нужно попробовать свои силы в других чемпионатах, но пока адекватного предложения нет. Видимо, это основная причина, что Головин ещё в «Монако», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В текущем сезоне французской Лиги 1 Головин выходил на поле в 13 матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. «Монако» занимает пятое место в турнирной таблице.
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