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Хомуха: причина, почему Головин ещё в «Монако» — отсутствие адекватного предложения

Хомуха: причина, почему Головин ещё в «Монако» — отсутствие адекватного предложения
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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о прогрессе российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин перерос «Монако»? Это обывательский взгляд. Клуб, который вложил в него большую сумму, хочет получить прибыль с его продажи. Возможно, Саша перерос «Монако» и ему нужно попробовать свои силы в других чемпионатах, но пока адекватного предложения нет. Видимо, это основная причина, что Головин ещё в «Монако», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Головин выходил на поле в 13 матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. «Монако» занимает пятое место в турнирной таблице.

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