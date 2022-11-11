Нидерланды представили окончательный состав на чемпионат мира в Катаре

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал определился с окончательным составом оранжевых на чемпионат мира в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Итоговая заявка сборной Нидерландов:
Вратари: Юстин Бейло («Фейеноорд»), Андрис Нопперт («Херенвен»), Ремко Пасвер («Аякс»);
Защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Дейли Блинд, Юрриен Тимбер (оба — «Аякс»), Дензел Думфрис, Стефан де Врей (оба — «Интер»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Тирелл Маласиа («Манчестер Юнайтед»), Жереми Фримпонг («Байер»);
Полузащитники: Френки де Йонг («Барселона»), Стивен Бергёйс, Кеннет Тейлор (оба — «Аякс»), Тён Копмейнерс, Мартен де Рон (оба — «Аталанта»), Коди Гакпо, Ксави Симонс (оба — ПСВ);
Нападающие: Мемфис Депай («Барселона»), Стивен Бергвейн («Аякс»), Винсент Янссен («Антверпен»), Люк де Йонг (ПСВ), Ноа Ланг («Брюгге»), Ваут Вегорст («Бешикташ»).
Соперниками Нидерландов по группе А выступят Эквадор, Сенегал и Катар.
Видео: Стадион «Эдьюкейшн Сити» в преддверии ЧМ по футболу — 2022
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