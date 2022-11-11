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Стоимость Кварацхелии по версии Тransfermarkt возросла до € 60 млн

Стоимость Кварацхелии по версии Тransfermarkt возросла до € 60 млн
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов итальянской Серии А.

Самым дорогим игроком чемпионата Италии по версии портала стал нападающий «Милана» Рафаэл Леау (€ 60 млн). Далее идёт форвард «Ювентуса» Душан Влахович (€ 80 млн). Тройку замыкает аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.

Значительно прибавил в стоимости грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия. Его показатель поднялся на € 25 млн и теперь достигает € 60 млн.

В текущем сезоне чемпионата Италии Хвича выходил на поле в 12 матчах, в которых забил шесть голов и сделал пять голевых передач. В матчах Лиги чемпионов у грузинского футболиста два забитых мяча и три ассиста.

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