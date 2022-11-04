Хвичу филигранно ограбили в Италии. Как он мог этого не заметить?!

Неаполь – один из самых криминальных (если не самый) городов Италии. И прошлой ночью это ощутил на себе нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия. С ним всё в порядке – он жив, здоров и не сталкивался с местной мафией. Но зато столкнулся с местными воришками.

Южный итальянский город традиционно отличает высокий уровень преступности: там с лёгкостью вырывают сумки на улицах и вытаскивают из карманов телефоны, поэтому при прогулке по Неаполю стоит быть предельно осторожным. Есть там и искусные домушники. Именно такие пробрались в дом к Хвиче. Но эти оказались прямо мастерами своего дела — проникли в дом, когда футболист спал на втором этаже. Действовали они настолько быстро и слаженно, что Кварацхелия даже не проснулся.



Пропажа обнаружилась только утром: грабители забрали ключи от автомобиля Mini Countryman, на котором и уехали. Кварацхелия уже подал заявление о краже комиссару государственной полиции Поццуоли.

Машины игроков «Наполи» уже не раз попадали в поле зрения угонщиков в последнее время. Год назад, в октябре 2021-го, машину угнали у Лучано Спаллетти и полузащитника Диего Демме. Автомобиль Спаллетти, Fiat Panda, был украден на Корсо Витторио Эмануэле, возле отеля Britannique, где останавливался тренер. У Демме угнали Fiat 500 Abarth.

Была ещё одна громкая история шесть лет назад. Лоренцо Инсинье, игравший тогда за «Наполи», сидел за рулём своего «Мерседеса», когда внезапно водительская дверь открылась и перед его лицом возникло дуло пистолета. Двое грабителей, оба с закрытыми лицами, воспользовались остановкой на красный свет, чтобы пригрозить именитому водителю. Инсинье отдал свои «Ролекс», два браслета с драгоценными камнями жены Дженни и примерно € 800 наличкой. Всего злополучная остановка обошлась ему примерно в € 30 тыс. Но самое забавное, что вор оказался фанатом: прежде чем прыгнуть на скутер и скрыться в закате, он попросил Инсинье… забить в следующей игре.

Затем в октябре 2018 года двое бандитов на мотоцикле подъехали к польскому нападающему Ареку Милику и под дулом пистолета сняли с него часы Rolex Daytona стоимостью около € 8 тыс.

Интересная жизнь в Неаполе, конечно!