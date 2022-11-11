Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари НН — Ахмат. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Молодёжка «Локомотива» забила гол на 17-й секунде матча. Видео

Молодёжка «Локомотива» забила гол на 17-й секунде матча. Видео
Комментарии

Сегодня, 11 ноября, состоялся матч молодёжного первенства «Локомотив» — «Химки». Игра завершилась в пользу железнодорожников со счётом 5:1. Первый гол в матче был забит уже на 17-й минуте — игрок «Локомотива» Вадим Раков отметился быстрым взятием ворот. Примечательно, что москвичи успели забить гол за 17 секунд, несмотря на то что мяч с центра поля разводили «Химки».

Гол молодёжной команды «Локомотива» на 17-й секунде матча с «Химками»:

Права на видео принадлежат РФС

Молодёжка «Локомотива» занимает третье место в турнирной таблице группы В молодёжного первенства. Железнодорожники набрали 31 очко за 17 матчей. «Химки» (14) — на последнем, 10-м месте в таблице. Лидирует в группе В «Ростов», который набрал 36 очков.

Новость по теме
«Спартак» наказали двумя матчами без зрителей в молодёжном первенстве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022