Молодёжка «Локомотива» забила гол на 17-й секунде матча. Видео

Сегодня, 11 ноября, состоялся матч молодёжного первенства «Локомотив» — «Химки». Игра завершилась в пользу железнодорожников со счётом 5:1. Первый гол в матче был забит уже на 17-й минуте — игрок «Локомотива» Вадим Раков отметился быстрым взятием ворот. Примечательно, что москвичи успели забить гол за 17 секунд, несмотря на то что мяч с центра поля разводили «Химки».

Гол молодёжной команды «Локомотива» на 17-й секунде матча с «Химками»:

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Молодёжка «Локомотива» занимает третье место в турнирной таблице группы В молодёжного первенства. Железнодорожники набрали 31 очко за 17 матчей. «Химки» (14) — на последнем, 10-м месте в таблице. Лидирует в группе В «Ростов», который набрал 36 очков.