Юрген Клопп поддержал включение Александер-Арнольда в состав Англии на ЧМ-2022

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил бывшему футболисту сборной Англии Гари Невиллу, критиковавшему включение защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда в заявку национальной команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Я слышал, что Гари Невилл говорил что-то о Тренте. Но ему сейчас 24 года, а он уже выиграл несколько финалов и важных игр, в которых необходимо защищаться против игроков мирового уровня. Он всегда играл там, защищался хорошо. Я не понимаю, зачем разводить дискуссии», — приводит слова Клоппа журналист издания The Athletic Джеймс Пирс в своём «твиттере».

Ранее Гари Невилл выражал сомнения по поводу возможного включения защитника «Ливерпуля» в состав сборной Англии на чемпионат мира, аргументируя это тем, что не может представить, как Александер-Арнольд играет в важных матчах на мундиале. Однако позднее Александер-Арнольд попал в заявку «трёх львов».

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