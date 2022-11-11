Юрген Клопп поддержал включение Александер-Арнольда в состав Англии на ЧМ-2022

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил бывшему футболисту сборной Англии Гари Невиллу, критиковавшему включение защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда в заявку национальной команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
«Я слышал, что Гари Невилл говорил что-то о Тренте. Но ему сейчас 24 года, а он уже выиграл несколько финалов и важных игр, в которых необходимо защищаться против игроков мирового уровня. Он всегда играл там, защищался хорошо. Я не понимаю, зачем разводить дискуссии», — приводит слова Клоппа журналист издания The Athletic Джеймс Пирс в своём «твиттере».
Ранее Гари Невилл выражал сомнения по поводу возможного включения защитника «Ливерпуля» в состав сборной Англии на чемпионат мира, аргументируя это тем, что не может представить, как Александер-Арнольд играет в важных матчах на мундиале. Однако позднее Александер-Арнольд попал в заявку «трёх львов».
Состав сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре
- 11 ноября 2022
-
18:11
-
18:10
-
18:09
-
18:01
-
17:57
-
17:53
-
17:45
-
17:38
-
17:34
-
17:28
-
17:20
-
16:51
-
16:50
-
16:45
-
16:45
-
16:35
-
16:25
-
16:25
-
16:11
-
16:02
-
15:52
-
15:50
-
15:44
-
15:39
-
15:38
-
15:22
-
14:48
-
14:46
-
14:37
-
14:35
-
14:22
-
14:18
-
14:07
-
14:05
-
13:41