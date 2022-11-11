«Арсенал» сделал предложение «Шахтёру» по Михаилу Мудрику в размере € 60 млн

Лондонский «Арсенал» предложил донецкому «Шахтёру» € 60 млн за полузащитника Михаила Мудрика. Об этом сообщает журналист Мирко Ди Натале в «Твиттере». Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно.
Летом 2022 года «Арсенал» уже пытался подписать Мудрика, но не сумел договориться об условиях перехода. Тогда «канониры» предлагали за футболиста € 30 млн. Позднее сообщалось, что зимой «Шахтёр» готов рассмотреть предложения о трансфере Мудрика за сумму выше € 60 млн.
21-летний Мудрик — воспитанник харьковского «Металлиста». Также он был в академии «Днепра», а с 2016 года играет в «Шахтёре». В нынешнем сезоне Мудрик в 15 матчах во всех турнирах забил восемь голов и отдал семь результативных передач.
Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:
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