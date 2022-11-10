Романо сообщил, что «Шахтёр» хочет получить € 65-70 млн за трансфер Мудрика

Инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о возможном переходе полузащитника «Шахтёра» Михаила Мудрика.



«В последние две-три недели августа многие клубы обращались к «Шахтёру» по поводу Мудрика. Открою вам секрет: самым первым клубом, который заинтересовался игроком и обращался по нему к украинскому клубу, был «Брентфорд». Он делал это задолго до августа. Летом € 30 млн предлагал «Эвертон», но «Шахтёр» отверг это предложение. «Арсенал» общался с агентами Мудрика, но не делал официального предложения из-за цены на игрока.



Может ли Мудрик уйти из «Шахтёра» в январе? Да, такой вариант есть, но всё будет зависеть от цены. «Шахтёр» хочет за игрока более € 50 млн. Они считают, что Мудрик — один из лучших игроков в мире на своей позиции, и хотят получить за него € 65-70 млн, не менее. Цена действительно высока, подписать футболиста будет непросто.



В данный момент никаких официальных предложений «Шахтёру» не поступило. «Арсенал» находится в контакте с окружением Мудрика, но гонка за игроком ещё не началась. Он может оказаться в любом клубе», — сказал Романо в видео на своём YouTube-канале.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»: