Нигматуллин: «Локо» в последнее время помогают только чудеса. А «Спартак» в полном порядке

Бывший российский футбольный вратарь Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч начнётся в 19:30 мск.
«Команды находятся в разном состоянии. «Спартак», можно сказать, в полном порядке в этом году, борется за медали. «Локомотив», наоборот, борется за выживание. Всё из рук вон плохо: нет постоянного тренера, стратегии.
Безусловно, «Спартак» фаворит в этом матче. «Локомотиву» в последнее время помогают только чудеса в виде автоголов соперников на 90-й минуте. Если такие чудеса случатся в матче со «Спартаком», то можно зацепить очко», – сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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