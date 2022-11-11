Мостовой: в матче со «Спартаком» «Локомотив» может громко хлопнуть дверью перед отпуском
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Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч начнётся в 19:30 мск.
«Думаю, «Локомотив» сможет что-то противопоставить «Спартаку». Это последний в этом году матч чемпионата, потом футболисты уйдут на долгие и лишние каникулы. Ясно, что «Спартак» фаворит по игре, по очкам, но перед отпуском «Локомотив» может громко хлопнуть дверью в матче со «Спартаком». Команда же не может всё время играть плохо, тем более что с таким составом они могут быть намного выше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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- 11 ноября 2022
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