Мостовой: в матче со «Спартаком» «Локомотив» может громко хлопнуть дверью перед отпуском

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч начнётся в 19:30 мск.

«Думаю, «Локомотив» сможет что-то противопоставить «Спартаку». Это последний в этом году матч чемпионата, потом футболисты уйдут на долгие и лишние каникулы. Ясно, что «Спартак» фаворит по игре, по очкам, но перед отпуском «Локомотив» может громко хлопнуть дверью в матче со «Спартаком». Команда же не может всё время играть плохо, тем более что с таким составом они могут быть намного выше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.