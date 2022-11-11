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Видео: Квинси Промес и Мемфис Депай выпустили клип на новый рэп-трек

Видео: Квинси Промес и Мемфис Депай выпустили клип на новый рэп-трек
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Нидерландские нападающие московского «Спартака» и «Барселоны» Квинси Промес и Мемфис Депай выпустили клип на новую рэп-композицию.

Трек называется «TAT TAT». Песня записана в соавторстве с нидерландской рэп-группой SFB. Ранее футболисты уже выпускали совместный трек и клип к нему, ещё во время игры Депая за французский «Лион». В новом клипе голландцы двигаются на фоне дорогих автомобилей и частного самолёта, демонстрируют дорогие часы на запястьях.

Промес в текущем сезоне провёл 20 матчей за «Спартак», забив в них 16 голов и сделав шесть голевых передач. Депай сыграл три матча за «Барселону», в которым отметился одним забитым мячом.

Примечательно, что нападающий «Барселоны» вошёл в окончательную заявку сборной Нидерландов на предстоящий чемпионат мира 2022 года в Катаре, а игрок «Спартака» оказался вне состава национальной команды.

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