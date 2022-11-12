Галактионов: было много инсинуаций. Уезжаю из Нижнего Новгорода с высоко поднятой головой

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов, для которого победный матч с «Ахматом» (3:2) стал последним у руля нижегородской команды, поделился своим комментарием по этому поводу.



«Я абсолютно уверен, что футболисты, которые сейчас находятся в команде, живут игрой. У нас нет равнодушных. Мы стали маленькой семьёй, которая бьётся каждый матч. Мы можем проигрывать, можем выигрывать, но самое главное – нашей команде нельзя предъявить претензий. Поэтому я завершаю свою работу в Нижнем Новгороде с высоко поднятой головой.



И самое главное: благодарю болельщиков. Понимаю, что в последнее время было очень много инсинуаций с различных сторон – от каналов, блогеров и так далее. Но когда вы слышите информацию первоначально от руководителей клуба или тренера, это более правильно. Нижний Новгород навсегда остаётся в моей душе, в моём сердце, как и команда, и игроки. Ещё раз всем огромное спасибо», – сказал Галактионов на пресс-конференции после матча с «Ахматом».



Ранее в СМИ сообщалось, что Михаил Галактионов будет назначен главным тренером московского «Локомотива».