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«ПСЖ» хочет купить 15-летнего хорватского центрального защитника за € 5 млн

«ПСЖ» хочет купить 15-летнего хорватского центрального защитника за € 5 млн
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Французский футбольный клуб «ПСЖ» хочет купить 15-летнего центрального защитника хорватского «Хайдука» Луку Вушковича, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

По информации итальянского журналиста, представители парижан уже вступили в переговоры о переходе юного футболиста. За 15-летнего центрального защитника «ПСЖ» предлагает € 4 млн и один миллион бонусом.

В текущем сезоне юниорского чемпионата Хорватии и молодёжной Лиги чемпионов Вушкович сыграл 11 матчей, в которых забил три гола. В октябре этого года защитник сыграл в трёх полных матчах за сборную Хорватии до 17 лет, забив гол в ворота шведской национальной команды.

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