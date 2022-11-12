«Зенит» установил рекорд победной серии с московскими клубами в рамках РПЛ

Сегодня, 12 ноября, состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» в гостях обыграл московское «Торпедо» со счётом 2:0. Эта победа стала для подопечных Сергея Семака шестой в этом сезоне в матчах со столичными клубами, что позволило установить новый рекорд, сообщает статистический портал Opta Sport.

Также «Зенит» имеет беспроигрышную серию с московскими командами, которая составляет 20 игр — в них клуб 15 раз побеждал и пять раз играл вничью. В последний раз команда терпела поражение в матче со столичной командой 1 августа 2020 года, когда сине-бело-голубые уступили «Динамо» со счётом 0:1.

Победа позволила «Зениту» набрать 42 очка и укрепиться на первом месте турнирной таблицы. Ближайший преследователь клуба, «Ростов», отстаёт на семь очков.