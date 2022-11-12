Сергей Семак высказался о победе «Зенита» над «Торпедо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил победу своих подопечных в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» со счётом 2:0.

«Хорошая и качественная победа. Удовлетворены результатом. В обороне не дали ничего сопернику создать. Хорошо, что на такой ноте смогли завершить чемпионат», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

После этой победы «Зенит» набрал 42 очка и увеличил отрыв от идущего на второй строчке «Ростова» на семь очков. «Торпедо», у которого в активе 6 очков, осталось на последнем, 16-м месте турнирной таблицы в зоне вылета.