Защитник «Зенита» Чистяков: разговоры про «Ахмат»? Это неправда

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков опроверг слухи о том, что он может перейти в грозненский «Ахмат».

«Разговоры про «Ахмат»? Старался спокойно отнестись ко всему, потому что это неправда», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, после поражения «Зенита» в матче с «Ахматом» (1:2) руководство сине-бело-голубых отстранило игрока от тренировок с первой командой, обвинив в намеренно допущенной ошибке в матче с грозненским клубом. После этого появилась информация, что Чистяков может перейти в «Ахмат».