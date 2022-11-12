«Правда и честь это Дима». Болельщики «Зенита» вывесили баннер с обращением к Чистякову

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» вывесили баннер с поддержкой центрального защитника команды Дмитрия Чистякова во время выездного матча с московским «Торпедо».

На баннере написано: «Правда и честь это Дима». Таким образом фанаты сине-бело-голубых показали свою поддержку защитнику после конфликта с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым.

Напомним, конфликт разгорелся после первого проигранного «Зенитом» матча в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. В прошлом туре петербуржцы дома уступили грозненскому «Ахмату» 1:2. Победный гол гостей был забит после ошибки Дмитрия Чистякова. Защитник был заменён во время первого тайма.

После матча Александр Медведев раскритиковал игру и поведение игрока, в СМИ появились слухи о его отстранении от тренировок с основным составом «Зенита». Однако позднее они были опровергнуты. Чистяков попал в заявку «Зенита» на игру с «Торпедо», но остался в запасе.