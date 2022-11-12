«Правда и честь это Дима». Болельщики «Зенита» вывесили баннер с обращением к Чистякову

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» вывесили баннер с поддержкой центрального защитника команды Дмитрия Чистякова во время выездного матча с московским «Торпедо».
На баннере написано: «Правда и честь это Дима». Таким образом фанаты сине-бело-голубых показали свою поддержку защитнику после конфликта с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым.
Напомним, конфликт разгорелся после первого проигранного «Зенитом» матча в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. В прошлом туре петербуржцы дома уступили грозненскому «Ахмату» 1:2. Победный гол гостей был забит после ошибки Дмитрия Чистякова. Защитник был заменён во время первого тайма.
После матча Александр Медведев раскритиковал игру и поведение игрока, в СМИ появились слухи о его отстранении от тренировок с основным составом «Зенита». Однако позднее они были опровергнуты. Чистяков попал в заявку «Зенита» на игру с «Торпедо», но остался в запасе.
- 12 ноября 2022
-
16:50
-
16:33
-
16:30
-
16:14
-
16:08
-
16:05
-
15:49
-
15:48
-
15:37
-
15:25
-
15:11
-
15:05
-
14:54
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:22
-
14:20
-
14:12
-
14:03
-
13:58
-
13:49
-
13:41
-
13:34
-
13:30
-
13:15
-
12:51
-
12:36
-
12:33
-
12:18
-
12:11
-
12:01
-
11:47
-
11:37
-
11:32