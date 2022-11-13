Наиль Умяров: Паоло Ваноли тоже внёс вклад в нынешнюю игру «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на слова Франко Камоцци. Советник экс-владельца московской команды заявил, что нынешний главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль пожинает плоды работы Паоло Ваноли.

«Абаскаль пожинает плоды Ваноли? В любом случае каждый тренер вносит свои коррективы и оставляет то хорошее, что было при прошлом тренере. При Абаскале много нового, но, понятное дело, что Ваноли тоже внёс свой вклад в нынешнюю игру «Спартака», — приводит слова Умярова «РБ Спорт».

50-летний Ваноли тренировал «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок России. На замену итальянскому специалисту пришёл бывший наставник «Базеля» Гильермо Абаскаль.