Гол Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Осер», Месси отыграл 74 минуты

Завершился матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс» принимал «Осер». Встреча закончилась уверенной победой столичной команды со счётом 5:0.



Первый гол в матче забил Килиан Мбаппе на 11-й минуте. Ему ассистировал Нуну Мендеш. Во втором тайме Мендеш оформил второй результативный пас, отдав мяч Карлосу Солеру, который забил второй мяч хозяев на 51-й минуте. Спустя шесть минут защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте четвёртый мяч хозяев забил Ренату Саншеш, голевая передача на счету Уго Экитике. Довершил разгром «Осера» сам Экитике. Итог – 5:0 – победа «ПСЖ».



Парижане набрали 41 очко и увеличили отрыв от ближайшего преследователя – «Ланса» — до пяти очков. «Осер» (13) – на 15-й позиции в турнирной таблице.

Для команд этот матч стал последним перед чемпионатом мира в Катаре. Французское первенство возобновится в конце декабря.