«Шинник» на своём поле обыграл «Акрон» благодаря автоголу гостей

Сегодня, 13 ноября, состоялся матч 18-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Шинник» принимал тольяттинский «Акрон». Встреча между командами проходила на стадионе «Шинник». Стартовый свисток главного арбитра матча Игоря Панина прозвучал в 16:00 мск.

В середине первого тайма первыми отличились гости, но со знаком «минус», когда на 29-й минуте защитник гостей «Акрона» Илья Зуев срезал мяч в свои ворота. Несмотря на преимущество домашнего стадиона, в первой половине встречи «Шинник» уступал в голевых моментах гостям. Во втором тайме «Акрон» вновь владел игровым преимуществом, однако не сумел реализовать его в голы. Футболисты хозяев уверенно удержали счёт до окончания основного времени матча, который завершился минимальной победой «Шинника» — 1:0.