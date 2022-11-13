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«Шинник» на своём поле обыграл «Акрон» благодаря автоголу гостей

«Шинник» на своём поле обыграл «Акрон» благодаря автоголу гостей
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Сегодня, 13 ноября, состоялся матч 18-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Шинник» принимал тольяттинский «Акрон». Встреча между командами проходила на стадионе «Шинник». Стартовый свисток главного арбитра матча Игоря Панина прозвучал в 16:00 мск.

В середине первого тайма первыми отличились гости, но со знаком «минус», когда на 29-й минуте защитник гостей «Акрона» Илья Зуев срезал мяч в свои ворота. Несмотря на преимущество домашнего стадиона, в первой половине встречи «Шинник» уступал в голевых моментах гостям. Во втором тайме «Акрон» вновь владел игровым преимуществом, однако не сумел реализовать его в голы. Футболисты хозяев уверенно удержали счёт до окончания основного времени матча, который завершился минимальной победой «Шинника» — 1:0.

Россия - Мелбет Первая лига. 18-й тур
13 ноября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Зуев – 29' (автогол)
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