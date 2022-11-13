Эриксен забил первый гол за «Манчестер Юнайтед». Этот мяч стал для него 150-м в карьере

Сегодня, 13 ноября, проходит матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в рамках которого «Фулхэм» принимает «Манчестер Юнайтед». На 14-й минуте полузащитник «красных дьяволов» Кристиан Эриксен открыл счёт в этой игре, что стало для него первым забитым мячом за команду.
Также этот гол стал для датчанина 150-м в его профессиональной карьере футболиста, как сообщает talkSPORT. Ранее Кристиан совершал результативные действия за «Манчестер Юнайтед» в виде результативных передач. На счету Эриксена два голевых паса в Лиге Европы и три в английской Премьер-лиге.
«Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте чемпионата. «Красные дьяволы» набрали в 13 матчах 23 очка. Матч с «Фулхэмом» будет для команды последним перед перерывом на чемпионат мира.
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- 13 ноября 2022
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