Роналду отсутствует в заявке «Манчестер Юнайтед» на гостевой матч с «Фулхэмом»

Сегодня, 13 ноября, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в рамках которого «Фулхэм» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча между командами пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра матча Пола Тирни прозвучит в 19:30 мск. Форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду не оказалось в заявке на эту встречу.

Стартовые составы команд:

«Фулхэм»: Лено — Робинсон, Рим, Диоп, Рид — Кейрни, Пальинья, Уилсон, Перейра, Виллиан — Винисиус.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — Маласиа, Линделёф, Мартинес, Шоу — Каземиро, Эриксен, Рашфорд, Фернандеш, Эланга — Марсьяль.

«Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает пятое место турнирной таблицы английского чемпионата, набрав в 13 матчах 23 очка. «Фулхэм» расположился на девятой позиции, у команды в 14 играх 19 очков.

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