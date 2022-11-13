Роналду отсутствует в заявке «Манчестер Юнайтед» на гостевой матч с «Фулхэмом»

Сегодня, 13 ноября, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в рамках которого «Фулхэм» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча между командами пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра матча Пола Тирни прозвучит в 19:30 мск. Форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду не оказалось в заявке на эту встречу.
Стартовые составы команд:
«Фулхэм»: Лено — Робинсон, Рим, Диоп, Рид — Кейрни, Пальинья, Уилсон, Перейра, Виллиан — Винисиус.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — Маласиа, Линделёф, Мартинес, Шоу — Каземиро, Эриксен, Рашфорд, Фернандеш, Эланга — Марсьяль.
«Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает пятое место турнирной таблицы английского чемпионата, набрав в 13 матчах 23 очка. «Фулхэм» расположился на девятой позиции, у команды в 14 играх 19 очков.
Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану:
- 13 ноября 2022
-
19:06
-
19:02
-
19:02
-
18:59
-
18:57
-
18:56
-
18:55
-
18:49
-
18:49
-
18:40
-
18:31
-
18:24
-
18:20
-
18:13
-
18:03
-
17:59
-
17:59
-
17:54
-
17:54
-
17:40
-
17:36
-
17:20
-
17:13
-
17:09
-
16:55
-
16:41
-
16:25
-
16:23
-
16:22
-
16:16
-
16:14
-
16:12
-
16:09
-
16:00
-
15:50