Мбаппе сделал грубый жест в сторону футболистов «Осера»
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сделал грубый жест в сторону футболистов «Осера» в подтрибунном помещении.
Инцидент произошёл, когда Мбаппе шёл в туннеле стадиона. Французский нападающий посмотрел на игроков «Осера» и показал грубый жест.
«ПСЖ» разгромил «Осер» в матче 15-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0. Мбаппе в этой встрече стал автором одного гола.
После 15 туров «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 41 очко.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив 12 голов и сделал две результативные передачи.
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