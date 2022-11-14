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В «МЮ» узнали об интервью Роналду перед самолётом. Слова форварда разочаровали клуб

В «МЮ» узнали об интервью Роналду перед самолётом. Слова форварда разочаровали клуб
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Футболисты «Манчестер Юнайтед» и главный тренер команды Эрик Тен Хаг узнали об интервью форварда Криштиану Роналду только когда готовились вылетать в Манчестер из Лондона после гостевой игры с «Фулхэмом» (2:1), сообщает журналист Sky Sports Каве Солхекол в своём «Твиттере».

По информации источника, в «Юнайтед» крайне разочарованы словами Роналду и тем, в какое время он выпустил интервью. Руководство клуба теперь будет рассматривать все возможные варианты будущего португальского нападающего в команде. «Манчестер Юнайтед» считают, что Роналду проявил неуважение к клубу, тренеру и товарищам по команде. Руководство и игроки не понимают, почему он сказал то, что сказал. К нападающему не проявляли неуважение даже после его отказа выходить на замену в игре с «Тоттенхэмом».

Ранее Роналду дал скандальное интервью, в котором заявил, что его пытаются вынудить уйти из «Манчестер Юнайтед». Также Португалец сказал, что не уважает главного тренера Тен Хага и готов покинуть английскую команду. В текущем сезоне 37-летний Роналду забил лишь один гол в АПЛ, сыграв десять матчей.

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