В «МЮ» узнали об интервью Роналду перед самолётом. Слова форварда разочаровали клуб

Футболисты «Манчестер Юнайтед» и главный тренер команды Эрик Тен Хаг узнали об интервью форварда Криштиану Роналду только когда готовились вылетать в Манчестер из Лондона после гостевой игры с «Фулхэмом» (2:1), сообщает журналист Sky Sports Каве Солхекол в своём «Твиттере».
По информации источника, в «Юнайтед» крайне разочарованы словами Роналду и тем, в какое время он выпустил интервью. Руководство клуба теперь будет рассматривать все возможные варианты будущего португальского нападающего в команде. «Манчестер Юнайтед» считают, что Роналду проявил неуважение к клубу, тренеру и товарищам по команде. Руководство и игроки не понимают, почему он сказал то, что сказал. К нападающему не проявляли неуважение даже после его отказа выходить на замену в игре с «Тоттенхэмом».
Ранее Роналду дал скандальное интервью, в котором заявил, что его пытаются вынудить уйти из «Манчестер Юнайтед». Также Португалец сказал, что не уважает главного тренера Тен Хага и готов покинуть английскую команду. В текущем сезоне 37-летний Роналду забил лишь один гол в АПЛ, сыграв десять матчей.
Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?
- 14 ноября 2022
-
10:20
-
10:14
-
10:13
-
10:11
-
10:07
-
10:01
-
10:00
-
09:59
-
09:58
-
09:54
-
09:52
-
09:47
-
09:37
-
09:30
-
09:22
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
09:00
-
08:54
-
08:48
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:26
-
08:24
-
08:15
-
08:00
-
06:49
-
06:20
-
06:07
-
05:35
-
05:15
-
04:39