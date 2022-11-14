«ПСЖ» готов подписать бесплатно Крооса. Тони предлагают € 125 млн за три года контракта

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос, чей контракт с испанской командой истекает в конце сезона, попал в сферу интересов «ПСЖ». Парижане готовы подписать 32-летнего немецкого футболиста на правах свободного агента летом 2023 года. Об этом сообщает El Nacional.

По сведениям источника, самому Кроосу «ПСЖ» предлагает подписной бонус в размере € 25 млн и € 100 млн в течение трёх лет контракта.

Кроос перешёл в мадридский «Реал» из мюнхенской «Баварии» летом 2014 года. В 18 матчах нынешнего сезона на его счету гол и четыре результативные передачи. Вместе со «сливочными» Тони Кроос выиграл 18 трофеев, включая четыре победы в Лиге чемпионов.

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