«ПСЖ» готов подписать бесплатно Крооса. Тони предлагают € 125 млн за три года контракта
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос, чей контракт с испанской командой истекает в конце сезона, попал в сферу интересов «ПСЖ». Парижане готовы подписать 32-летнего немецкого футболиста на правах свободного агента летом 2023 года. Об этом сообщает El Nacional.
По сведениям источника, самому Кроосу «ПСЖ» предлагает подписной бонус в размере € 25 млн и € 100 млн в течение трёх лет контракта.
Кроос перешёл в мадридский «Реал» из мюнхенской «Баварии» летом 2014 года. В 18 матчах нынешнего сезона на его счету гол и четыре результативные передачи. Вместе со «сливочными» Тони Кроос выиграл 18 трофеев, включая четыре победы в Лиге чемпионов.
Силовые тренировки защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса. Видеоролик:
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