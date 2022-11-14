Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» готов подписать бесплатно Крооса. Тони предлагают € 125 млн за три года контракта

«ПСЖ» готов подписать бесплатно Крооса. Тони предлагают € 125 млн за три года контракта
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос, чей контракт с испанской командой истекает в конце сезона, попал в сферу интересов «ПСЖ». Парижане готовы подписать 32-летнего немецкого футболиста на правах свободного агента летом 2023 года. Об этом сообщает El Nacional.

По сведениям источника, самому Кроосу «ПСЖ» предлагает подписной бонус в размере € 25 млн и € 100 млн в течение трёх лет контракта.

Кроос перешёл в мадридский «Реал» из мюнхенской «Баварии» летом 2014 года. В 18 матчах нынешнего сезона на его счету гол и четыре результативные передачи. Вместе со «сливочными» Тони Кроос выиграл 18 трофеев, включая четыре победы в Лиге чемпионов.

Силовые тренировки защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса. Видеоролик:

Новость по теме
Кроос высказался о стычке Винисиуса с игроком «Кадиса» во время матча чемпионата Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022