Кроос высказался о стычке Винисиуса с игроком «Кадиса» во время матча чемпионата Испании

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высказался о стычке форварда мадридского клуба Винисиуса с защитником «Кадиса» (2:1) Фали Хименесом во время матча 14-го тура чемпионата Испании.
«Это нормально, что соперник защищается по-своему, я думаю, мы должны быть немного спокойнее и больше играть в футбол, если мы так реагируем, мы вовлекаемся в их игру, они этого хотят, мы тратим время на эти обсуждения. Я предпочитаю держаться подальше от этого и играть в футбол, потому что мы лучше», — приводит слова Крооса Marca.
Напомним, по ходу матча Винисиус вступил в стычку с защитником «Кадиса» из-за того, что тот грубо сыграл в моменте с нападающим мадридского клуба Родригао. Винисиус и Хименес получили по жёлтой карточке.
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