Личка: «Зенит» ищет «Оренбургу» игроков? Покажи доказательства. Если их нет — закрой рот

Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Марцел Личка прокомментировал слухи о связи между своей командой и санкт-петербургским «Зенитом».

«Новость о том, что скауты «Зенита» якобы ищут игроков для «Оренбурга», была немного обидной, и немного смешной.



Например, Брайана Мансилью я знаю по «Расингу», два сезона он провел в чемпионате Португалии – у него хороший бэкграунд. Лукаса Веру нам предложил Алехандро Домингес.



Мне кажется, в России часто домысливают. Я слышал, что могу возглавить «Сочи», который якобы считается частью иерархии. Зачем мне идти в «Сочи», если я хочу работать в «Оренбурге»? Если мне скажут: «Марцел, надо пойти в «Сочи» – я поеду в Чехию. Я свободный человек, принимаю все решения сам.



Такие разговоры меня удивляют, пока я не сталкивался с чем-то подобным. Если мне позвонит Семак и скажет: «Марцел, в «Зените» Мостовой получает мало игрового времени, а с тобой он сможет развиваться, не хочешь ли взять его в аренду?» – конечно, я соглашусь. Не из-за того, что Мостовой – игрок «Зенита», а потому, что он хороший футболист.



Год назад я хотел взять в аренду Руслана Литвинова и Михаила Игнатова у «Спартака», мне нравился Олусегун – еще до отъезда легионеров из основы «Краснодара». Для меня не имеет значения клуб, которому принадлежит игрок.



Я верю в честность. Если у кого-то есть какие-то доказательства, покажи их. Если нет – закрой рот», — приводит слова Лички Sports.ru.

Ранее появлялась информация, что петербургская команда якобы занимается селекцией для «Оренбурга» с целью нахождения латиноамериканских игроков, которые впоследствии смогут выступать за «Зенит».