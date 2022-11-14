Сборная Ганы объявила состав на чемпионат мира в Катаре

Стали известны имена 26 футболистов сборной Ганы, которых главный тренер Отто Аддо вызвал для участия в предстоящем чемпионате мира в Катаре.

Вратари: Манаф Нуруден («Эйпен», Бельгия), Данлад Ибрагим («Асанте Котоко»), Лоуренс Ати-Зиги («Санкт-Галлен», Швейцария).



Защитники: Денис Одои («Фулхэм», Англия), Тарик Лампти («Брайтон энд Хоув Альбион», Англия), Алиду Сейду («Клермон», Франция), Даниэль Амарти («Лестер», Англия), Джозеф Айду («Сельта», Испания), Александер Джику («Страсбур», Франция), Мохаммед Салису («Саутгемптон», Англия), Абдул-Рахман Баба («Рединг», Англия), Гидеон Менса («РБ Зальцбург», Австрия).

Полузащитники: Андре Айю («Аль-Садд», Катар), Томас Парти («Арсенал», Англия), Элиша Овусу («Генк», Бельгия), Салис Абдул Самед («Ланс», Франция), Мохаммед Кудус («Аякс», Нидерланды), Даниэль-Кофи Киере («Фрайбург», Германия).



Нападающие: Даниель Африйе («Аккра Хартс оф Оук»), Камал Дин Сулемана («Ренн», Франция), Иссааку Абдул Фатаву («Спортинг», Португалия), Осман Букари («Црвена Звезда», Сербия), Иньяки Уильямс («Атлетик» Б, Испания), Антуан Семеньо («Бристоль Сити», Англия), Джордан Айю («Кристал Пэлас», Англия), Камал Сова («Брюгге», Бельгия).

Сборная Ганы на групповом этапе чемпионата мира сыграет с Португалией, Уругваем и Южной Кореей.