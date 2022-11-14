«Реал» Мадрид будет искать нападающего на замену Бензема на чемпионате мира в Катаре

«Реал» (Мадрид) ищет нового центрального нападающего. Скауты «сливочных» будут активно работать на чемпионате мира в Катаре, сообщает Relevo.

По информации источника, «Реал» хочет купить нападающего для ротации Карима Бензема. В будущем новый игрок также сможет заменить 35-летнего француза в основе. Также желание приобрести нового форварда связано с истекающими в 2023 году контрактами Эдена Азара и Мариано Диаса.

Приоритетным вариантом для мадридцев был игрок «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку, однако француз значительно продвинулся в переговорах о трансфере в лондонский «Челси», в связи с чем «Реал» отказался от его приобретения.

Помимо Нкунку, у испанского клуба нет других вариантов, так как руководство «Реала» считает, что на рынке просто нет футболиста того профиля, который они ищут: центрального нападающего, имеющего возможность играть на флангах, – а те немногие варианты, которые есть, слишком дороги для «Королевского клуба».

В связи с этим скауты «Реала» будут активно искать игроков для усиления состава на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

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