Карим Бензема сильно хитрит. Пренебрежение интересами «Реала» очевидно

Форвард «Реала» Карим Бензема всего один раз появился на футбольном поле с 19 октября. Карим отыграл 27 минут в проходном матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Селтиком» (5:1) полторы недели назад. Официальная причина отсутствия Бензема – проблемы с мышцами бедра левой ноги. Неофициальная и широко распространённая в различных СМИ – желание поберечь себя перед чемпионатом мира в Катаре, который может стать последним крупным международным турниром в карьере 34-летнего француза. RMC Sport со ссылкой на источники в «Реале» сообщает – у Бензема нет серьёзной травмы. Да, он испытывает определённый дискомфорт в мышцах бедра, но при желании мог бы спокойно играть. Просто Карим хочет поберечь себя, каким бы незначительным ни было повреждение. «Это раздражает «Реал», но мы понимаем Бензема», – заявил источник в мадридском клубе.

Позиция Бензема простая – сейчас он поставил интересы сборной Франции выше клубных. «Реал» недоволен, но провоцировать конфликт не хочет и позволил действующему обладателю вольности за былые заслуги. Не лучшая тактика мадридцев, которую лучше ещё раз не допускать в будущем.

«Реал» потерял первое место в Ла Лиге в отсутствие Бензема

Отказавшийся играть Бензема навредил «Реалу». Команда Карло Анчелотти неожиданно потеряла очки в матчах Ла Лиги с середняками «Жироной» (1:1) и «Райо Вальекано» (2:3). «Барселона» очки не теряла и ликвидировала отставание от мадридцев в турнирной таблице. Сейчас у «Реала» 35 очков, у «Барсы» — на два больше. Хорошо, что в Лиге чемпионов у мадридского клуба был отрыв от конкурентов и поражение от «Лейпцига» (2:3) не привело к потере первого места в группе.

У «Реала» наблюдались проблемы в защите в упомянутых играх Ла Лиги, но и нападение сильно хромало. «Реал» нанёс всего два удара в створ ворот «Райо Вальекано», Оба оказались результативными — отличились Лука Модрич и Эдер Милитао. Но могло быть и лучше. Классического форварда Бензема сильно не хватало на поле. С ним «Реал» как минимум чаще попадал бы в створ и в целом создавал больше моментов.

Карим Бензема Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Голкипера «Жироны» мадридцы побеспокоили всего шесть раз. Слишком слабый показатель для «Реала» в домашней игре с соперником из нижней части турнирной таблицы. Команда Анчелотти могла оступиться и с Бензема на поле, но куда более вероятным является обратный сценарий. Карим вносил баланс в игру «Реала». В этом сезоне он сыграл 12 матчей и забил шесть голов. Команда ни разу не проигрывала, добыв 10 побед и две ничьих.

В последнем матче перед ЧМ мадридцы без Бензема с трудом обыграли дома пребывающий в зоне вылета «Кадис» (2:1). Карло Анчелотти отдельно коснулся темы с форвардом. Тренер признал спад в команде, хотя и не стал винить в этом игрока.

Карло Анчелотти главный тренер «Реала» «Уровень интенсивности, с которым мы играли во многих матчах, упал. Это очень заметно, когда ты играешь против команд, у которых нет матчей в Европе или они в принципе провели меньше игр. Бензема? Он не играет, потому что не может. Его отсутствие позволило нам использовать класс таких игроков, как Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Федерико Вальверде. Я не обязан ничего говорить критикам Карима. В первую очередь хуже всего ему самому – он приедет на чемпионат мира, не сыграв достаточного количества минут, чтобы быть в лучшей форме. Я не верю в то, что он не играет специально. Это не серьёзная проблема. Меня ничто не беспокоит, он не сможет помочь команде, но он пытался. Он не смог вернуться в команду из-за дискомфорта, но в этом нет ничего страшного. Карим понадобится нам после чемпионата мира».

Как бы то ни было, поведение Карима уж точно нельзя назвать образцом профессионализма. Француз зашёл слишком далеко в своём желании поберечься. В частности, он принял приглашение «Лиона» на пятничный матч с «Ниццей» в чемпионате Франции, покинув расположение «Реала». Нападающий сделал себе имя в «Лионе» и решил продемонстрировать свою награду – «Золотой мяч» – болельщикам бывшего клуба перед стартовым свистком на стадионе «Парк Олимпик Лионне». Хотя днём ранее «Реал» мучился в игре с «Кадисом» и очень нуждался в Кариме.

Очевидно, что Анчелотти не хочет провоцировать конфликт перед перерывом на ЧМ. «Реал» ушёл на паузу с относительно приемлемым результатом, даже несмотря на потерю лидерства в Ла Лиге, а об остальном тренер будет думать потом. Но пренебрежение интересами клуба со стороны Карима очевидно. Отсутствие комментариев француза на обвинения показывает, что ему нечего возразить.

Бензема для «Реала» намного важнее, чем для сборной Франции

Ещё больше поводов критиковать Бензема появляется при взгляде на состав сборной Франции. Для национальной команды он даже близко не так важен, как для «Реала». Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кристофер Нкунку («Лейпциг») – форварды, которые включены в заявку французов. Бензема – номинально вторая атакующая опция после Мбаппе, но в случае чего Карима спокойно могут подменить Жиру и Гризманн. Оливье – игрок схожего плана, который сейчас пребывает в отличной форме и в нынешнем сезоне проявляет себя не хуже Карима.

Оливье Жиру Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не имеет к Бензема никаких претензий. Было бы удивительно услышать от него иные слова. Очень редко ради сборной звёздные футболисты действуют откровенно в ущерб клубу.

«Бензема будет с нами, несмотря на повреждение. Его травма – следствие того, что он провёл слишком много матчей за короткий период. Это на него повлияло. Я верю в то, что он сделает всё возможное, чтобы быть готовым к матчу Франции с Австралией 22 ноября. Карим понимает значение чемпионата мира. Я не считаю, что он бережёт себя и поэтому не хотел играть за «Реал». Бензема просто был не готов. Но он подготовится», — заявил Дешам.

Дидье Дешам Фото: Christian Hofer/Getty Images

Легендарный полузащитник «Реала» Гути занимает совершенно противоположную позицию. Его не связывают никакие отношения с Бензема, поэтому он может называть вещи своими именами, в отличие от не желающего провоцировать конфликт Анчелотти или оправдывающего Карима Дешама. Гути привёл весьма разумные аналогии с другими возрастными звёздами, которые перед ЧМ не берегли себя.

«Я не понимаю Бензема. Лионель Месси играет за «ПСЖ», Роберт Левандовски играет за «Барселону», как и многие другие игроки. Нужно принимать тот факт, что есть риск получить травму перед чемпионатом мира. Но нельзя подводить свой клуб. Конечно, никто не хочет пропустить чемпионат мира, но на первое место нужно ставить клуб. У «Реала» нет нападающего, способного заменить Бензема. Все знают, что что-то такое может случиться. Я не понимаю, почему у такого клуба, как «Реал», нет альтернативы Бензема», – сказал Гути.

Критика со стороны Гути в адрес Бензема вполне обоснована. Уместно предъявить претензии и «Реалу» в лице президента клуба Флорентино Переса, который в течение всего межсезонья категорически отказывался приобретать хоть сколько-нибудь вменяемую подстраховку для Карима. Пока это стоило команде Анчелотти потери первого места в Ла Лиге, отставание от «Барселоны» минимальное. Не слишком серьёзные последствия, но случай с Бензема должен стать уроком для клуба.

Зимой «Реалу» всё-таки следует купить классического нападающего на замену Кариму. Для этого необязательно тратить много денег, на рынке можно найти дешёвые опции при наличии желания. Кроме того, Пересу, возможно, стоит обстоятельно побеседовать с Бензема по поводу его поведения. Чемпионат мира – важный турнир, но интересы клуба должны стоять на первом месте для любого звёздного футболиста с многомиллионной зарплатой, которую он получает в клубе.