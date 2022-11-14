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Пирс Морган: Роналду сам попросил устроить интервью. Он знал, что получит много критики

Пирс Морган: Роналду сам попросил устроить интервью. Он знал, что получит много критики
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Известный журналист и телеведущий Пирс Морган заявил, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сам попросил его устроить интервью, в котором футболист в негативном ключе высказался о ситуации в стане «красных дьяволов».

«Я не просил Роналду об интервью, он сам попросил меня устроить это. Всё произошло недавно. Думаю, ни для кого не секрет, что Роналду чувствовал настоящее разочарование по поводу того, что происходило в «Манчестер Юнайтед» последний год.

Роналду почувствовал, что пришло время высказаться. Он знал, что это будет «взрывоопасно» и вызовет ажиотаж. Криштиану знал, что люди будут его критиковать. Но также он знал, что всё сказанное – правда и что пришло время высказаться. Иногда правда может ранить», — приводит слова Пирса Моргана talkSPORT.

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