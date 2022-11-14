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Что будет с Роналду после его жёсткого выступления — все подробности скандала онлайн, «МЮ», Роналду

Что будет с Роналду после его жёсткого выступления? Все подробности скандала. LIVE
Олег Лысенко
Комментарии
Есть несколько вариантов развития событий.

Криштиану Роналду переживает трудные времена. После возвращения в «Манчестер Юнайтед» он не имеет железного места в составе, покидает стадион ещё до финального свистка, ругается с главным тренером и сидит с грустной физиономией на скамейке. Видимо, больше так продолжаться не могло – и португалец дал резонансное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. «Чемпионат» опубликовал первые отрывки из полуторачасового разговора. Как отреагирует на откровения возрастной звезды «МЮ»? Ждать ли трансфера уже в зимнее «окно»? Следим за развитием ситуации онлайн!

Что ждёт Роналду? Опрос
Live Олег Лысенко

Тут вопрос вот ещё в чём: кто рискнёт пригласить своенравную звезду на 38-м году? Оставляйте варианты в комментариях!

11:22 Олег Лысенко

Что ждёт Роналду? Опрос

Ну и чтоб два раза не вставать, ещё одна голосовалка — по будущему Криша. Если что, его контракт с «МЮ» действителен до лета 2023-го.

11:14 Олег Лысенко

А что вы думаете о поступке португальца?

11:06 Олег Лысенко

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал Роналду за его выступление.

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11:04 Олег Лысенко

Нетрудно догадаться, какую реакцию в «Манчестер Юнайтед» вызвало программное интервью Криштиану. Но пока официальных заявлений по этому поводу не было. И будут ли?

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