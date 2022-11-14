Что будет с Роналду после его жёсткого выступления? Все подробности скандала. LIVE

Криштиану Роналду переживает трудные времена. После возвращения в «Манчестер Юнайтед» он не имеет железного места в составе, покидает стадион ещё до финального свистка, ругается с главным тренером и сидит с грустной физиономией на скамейке. Видимо, больше так продолжаться не могло – и португалец дал резонансное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. «Чемпионат» опубликовал первые отрывки из полуторачасового разговора. Как отреагирует на откровения возрастной звезды «МЮ»? Ждать ли трансфера уже в зимнее «окно»? Следим за развитием ситуации онлайн!