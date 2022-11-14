Луис Фелипе Сколари объявил о завершении тренерской карьеры

Бывший главный тренер сборных Бразилии и Португалии Луис Фелипе Сколари объявил о завершении профессиональной карьеры. В мае 2022 года 74-летний специалист возглавил «Атлетико Паранаэнсе».



«Я ухожу в отставку с поста главного тренера. Новым наставником клуба станет Пауло Турра, а я стану техническим директором «Атлетико Паранаэнсе». Это была моя жизнь. Думаю, я достойно завершаю эту главу. Я прожил массу эмоций в футболе», — приводит слова Сколари Globo Esporte со ссылкой на Hurricane Live.



Во время тренерской карьеры Сколари работал в сборных Бразилии и Португалии, а также возглавлял «Челси», «Палмейрас», «Гремио», «Крузейро» и другие клубы. Под руководством специалиста сборная Бразилии стала чемпионом мира в 2002 году.