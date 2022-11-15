Дмитрий Скопинцев: я подражаю Криштиану Роналду

Российский защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился эмоциями после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА. «Динамо» одержал победу со счётом 2:1.



«Ребята поощряли мои подключения в атаку, отдавали мяч. У меня хорошее, позитивное настроение, были и личные эмоции. Хотелось играть красиво и радовать болельщиков. Личные эмоции? Купил кое-что. Машину. Цвет кофе с молоком. Надеюсь, это не лучший матч в жизни. Меня мотивировали Смолов и Павршивлюк, с ними дискутировал о футболе, провели аналитику. Фомин очень классно отдал пас и я сделал то, что тренирую — правой в дальний угол. Количество в качество переходит. Показываю, что меня надо ждать не только под левой ногой, и правой могу пробить.



Как отрабатываю? После тренировок. Подсматривал что-то у других ребят, из топ-клубов — и отрабатываю. Важно, чтобы решение можно было принять в последний момент. У тех, кто играет хорошо один в один. Неймар, Криштиану. Смотрю в ютубе и пробую то же самое, плюс добавляю от себя.



Почему отпраздновали гол в стиле Криштиану? Это мой любимый с детства игрок. Подражаю ему, буду болеть за Португалию на чемпионате мира. Всегда рад, когда он забивает», – приводит слова Скопинцева «РБ Спорт».