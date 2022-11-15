Макарчук: неправда, что игроки «Сочи» были недовольны Гараниным. Просто не было результата

Хавбек «Сочи» Артём Макарчук опроверг информацию о том, что футболисты команды выражали недовольство по отношению к её старшему тренеру Вадиму Гаранину.
«Неправда, что игроки «Сочи» были недовольны Гараниным. Всё было нормально, просто не было результата. Как воспринял уход Гаранина? Не могу сейчас это обсуждать», — сказал Макарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее появилась информация, что Вадим Гаранин покинет «Сочи».
В воскресенье, 13 ноября, в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» обыграл «Химки» со счётом 2:0. На 33-й минуте забил форвард Георгий Мелкадзе, а на 85-й минуте точным ударом отметился Владислав Сарвели.
Южане с 25 очками располагаются на девятом месте турнирной таблицы отечественного чемпионата сезона-2022/2023.
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